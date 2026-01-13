Почему неадекватных водителей в Ташкенте становится всё больше

И главное — проблема не столько в размере штрафов, сколько в их неотвратимости. Пока водитель уверен, что «пронесёт», он будет продолжать ездить по встречке, на красный и по BRT. В итоге на дорогах столицы формируется опасная смесь из самоуверенности, безнаказанности и пренебрежения к окружающим. И каждый такой «герой» за рулём — это потенциальная трагедия, которая может случиться в любую секунду.