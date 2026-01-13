Почему неадекватных водителей в Ташкенте становится всё больше

К сожалению, подобные ролики уже давно перестали удивлять. Скорее наоборот — они выходят с пугающей регулярностью. И дело тут не только в одном конкретном водителе, а в системной проблеме, которая в последние годы стала особенно заметной.
Главная причина — ощущение вседозволенности. Многие водители прекрасно знают, что вероятность реального и ощутимого наказания за грубые нарушения остаётся невысокой. Камеры есть не везде, патрули — не на каждом перекрёстке, а штрафы часто воспринимаются как «плата за удобство», а не как мера, которая должна останавливать от опасных манёвров.
Когда человек несколько раз проехал на красный, выехал на встречку или прокатился по автобусной полосе и ничего не произошло, в голове закрепляется простая мысль: «Можно».
К этому можно добавить, что Ташкент продолжает стремительно автомобилизироваться. Машин становится всё больше, а вот культура вождения и уважение к другим участникам движения за этим ростом не поспевают. Многие садятся за руль с минимальным опытом, слабым пониманием последствий своих действий и убеждённостью, что главное успеть и проскочить. Добавьте к этому агрессию, усталость, вечные пробки и ощущение хаоса на дорогах и получите идеальную почву для появления всё новых «королей трассы».
Отдельную роль играют соцсети. Для части водителей подобные заезды — это не ошибка, а контент. Чем опаснее манёвр, тем больше просмотров, лайков и комментариев. Осознание того, что на кону могут быть чужие жизни, в этот момент отходит на второй план.
И главное — проблема не столько в размере штрафов, сколько в их неотвратимости. Пока водитель уверен, что «пронесёт», он будет продолжать ездить по встречке, на красный и по BRT. В итоге на дорогах столицы формируется опасная смесь из самоуверенности, безнаказанности и пренебрежения к окружающим. И каждый такой «герой» за рулём — это потенциальная трагедия, которая может случиться в любую секунду.
Вопрос лишь в том, сколько ещё подобных видео должно появиться, прежде чем правила дорожного движения перестанут быть для кого-то рекомендацией, а станут обязательными для всех.