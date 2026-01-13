Власти заявили о снижении стоимости пропана на бирже на 18%

Ключевыми инструментами стали жёсткое регулирование ценовых параметров. В частности, была установлена максимальная наценка на реализуемый на бирже пропан в размере 10 процентов, а также введён предельный уровень цены для выставления топлива на торги — не более 7,5 млн сумов за тонну.
Параллельно антимонопольный орган занялся проверкой участников рынка. По признакам антиконкурентных согласованных действий — необоснованного завышения стартовых цен и искусственного невыставления объёмов пропана на биржевые торги в ноябре-декабре 2025 года и в январе текущего года были возбуждены антимонопольные дела в отношении 92 компаний-импортёров.
Больше всего таких компаний оказалось в Ташкенте — 21. Далее следуют Самаркандская область (17 компаний), Ферганская область (13), Хорезмская область (12) и Андижанская область (7).
Кроме того, власти заявили о постоянном мониторинге ситуации на автозаправочных станциях. Его цель — не допустить необоснованного роста розничных цен на пропан и удержать стоимость топлива в рамках заявленной «стабилизации».
Насколько быстро это снижение отразится на ценниках для водителей — вопрос, на который рынок, как обычно, даст свой ответ чуть позже.