Новые правила расчета больничных утвердили в Нижнем Новгороде с начала 2026 года. Теперь самозанятые нижегородцы смогут оформить оплачиваемый больничный в случае временной нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.
Напомним, ранее оплачиваемый больничный был положен только тем, кто работает по трудовому или гражданско-правовому договору. Теперь оформить его смогут и самозанятые граждане. Для этого необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде и платить ежемесячные взносы. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы годового пособия в 35 или 50 тысяч рублей. Таким образом, в месяц самозанятый нижегородец должен перечислять 1344 или 1920 рублей.
Выплаты по больничному листу самозанятый сможет получить уже спустя шесть месяцев уплаты взносов. При этом сумма выплат будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов.