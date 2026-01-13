Новые правила расчета больничных утвердили в Нижнем Новгороде

Напомним, ранее оплачиваемый больничный был положен только тем, кто работает по трудовому или гражданско-правовому договору. Теперь оформить его смогут и самозанятые граждане. Для этого необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде и платить ежемесячные взносы. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы годового пособия в 35 или 50 тысяч рублей. Таким образом, в месяц самозанятый нижегородец должен перечислять 1344 или 1920 рублей.