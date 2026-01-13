В Ростовской области сняли и вновь объявили угрозу БПЛА

Воздушная опасность также действовала во время атаки БПЛА в Таганроге и Красносулинском районе. По данным региональных властей, утром силы ПВО ликвидировали семь беспилотников.
По уточненным данным главы Таганрога, в городе повреждения получили пять многоквартирных домов, три частных постройки, два промышленных предприятия и шесть машин. Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия, начался обход для оценки ущерба.
