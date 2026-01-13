Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области сняли и вновь объявили угрозу БПЛА

Угроза БПЛА сохраняется утром 13 января, в Таганроге уточнили ущерб после утренней атаки.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 января в Ростовской области сняли, а затем вновь объявили угрозу БПЛА. Об этом можно судить по информации в приложении МЧС.

Воздушная опасность также действовала во время атаки БПЛА в Таганроге и Красносулинском районе. По данным региональных властей, утром силы ПВО ликвидировали семь беспилотников.

По уточненным данным главы Таганрога, в городе повреждения получили пять многоквартирных домов, три частных постройки, два промышленных предприятия и шесть машин. Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия, начался обход для оценки ущерба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше