Умер 26-летний Мэтт Квасневски-Кельвин, сооснователь рок-группы Black Midi

Умер Мэтт Квасневски-Кельвин, гитарист и один из основателей британской экспериментальной группы Black Midi. Об этом сообщила его семья, отметив, что он долго боролся с тяжёлым психическим расстройством и в итоге не смог победить болезнь. Ему было всего 26 лет.