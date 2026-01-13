Умер 26-летний Мэтт Квасневски-Кельвин, сооснователь рок-группы Black Midi

Умер Мэтт Квасневски-Кельвин, гитарист и один из основателей британской экспериментальной группы Black Midi. Об этом сообщила его семья, отметив, что он долго боролся с тяжёлым психическим расстройством и в итоге не смог победить болезнь. Ему было всего 26 лет.
Родные музыканта назвали его невероятно талантливым и очень добрым человеком. Они попросили всех чаще общаться с близкими, чтобы подобные трагедии не повторялись среди молодых людей.
Лейбл Rough Trade в соцсетях написал, что Квасневски-Кельвин был исключительным талантом, и его очень сильно будут не хватать всем, кто знал его творчество.
Guardian пишет, что именно Мэтт вместе с друзьями из Brit School сделал Black Midi одной из самых необычных и заметных рок-групп своего времени. Их дебютный альбом Schlagenheim 2019 года получил восторженные отзывы критиков и попал в шорт-лист премии Mercury Prize.
В 2021 году Мэтт покинул коллектив из-за проблем с психическим здоровьем. Группа тогда пообещала полностью поддерживать своего товарища на пути к выздоровлению.
