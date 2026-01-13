Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начал действовать новый закон о больничных: кого коснулись изменения

В России с 1 января по-новому начисляют больничные.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в России начал действовать новый закон, касающийся начисления больничного отдельным категориям граждан. О нюансах новых правил порталу Life рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

Речь идет о ФЗ «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года и коснется самозанятых, которые теперь могут тоже брать больничный, если до этого ими были уплачены страховые взносы.

«Размер пособия при наступлении страхового случая будет различаться. Если застрахованный человек уплачивал взносы в наименьшем размере, размер пособия также будет выплачиваться в меньшем размере», — уточнила эксперт.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перечислил ключевые законы, которые вступят в силу в России с января 2026 года. Одно из главных изменений — рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем на 20%.

В прошлом году также планировалось ввести новые правила выдачи больничных листов. С 1 сентября 2025 года Минздрав России начал обращать пристальное внимание на тех, кто берет больничные слишком часто.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше