В России начал действовать новый закон о больничных: кого коснулись изменения

С 1 января 2026 года в России начал действовать новый закон, касающийся начисления больничного отдельным категориям граждан. О нюансах новых правил порталу Life рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Речь идет о ФЗ «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».
Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года и коснется самозанятых, которые теперь могут тоже брать больничный, если до этого ими были уплачены страховые взносы.
«Размер пособия при наступлении страхового случая будет различаться. Если застрахованный человек уплачивал взносы в наименьшем размере, размер пособия также будет выплачиваться в меньшем размере», — уточнила эксперт.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перечислил ключевые законы, которые вступят в силу в России с января 2026 года. Одно из главных изменений — рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем на 20%.
В прошлом году также планировалось ввести новые правила выдачи больничных листов. С 1 сентября 2025 года Минздрав России начал обращать пристальное внимание на тех, кто берет больничные слишком часто.