Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неонатологи ОКБ спасли жизнь маловесной новорожденной из Тары

Двухдневную девочку экстренно доставили санитарным вертолетом в перинатальный центр Омска.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Областной клинической больницы спасли жизнь младенцу, которого доставили из Тары в первые дни нового 2026 года. Девочка появилась на свет с весом менее двух кг и врожденными патологиями. В минздраве рассказали, что в условиях ЦРБ выходить его было невозможно.

Для спасения младенца задействовали санитарный вертолет. Ребенка и его маму оперативно перевезли в специализированное отделение перинатального центра Омска. На протяжении всего полета за жизненными показателями девочки непрерывно врачи-реаниматологи. В главном городе региона малышку взяли под наблюдение опытные неонатологи.

Сейчас новорожденная получает в стационаре все лечение, которое ей требуется.

Ранее «КП Омск» рассказала, как восстанавливать организм после новогодних праздников.