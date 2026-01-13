Неонатологи ОКБ спасли жизнь маловесной новорожденной из Тары

Врачи Областной клинической больницы спасли жизнь младенцу, которого доставили из Тары в первые дни нового 2026 года. Девочка появилась на свет с весом менее двух кг и врожденными патологиями. В минздраве рассказали, что в условиях ЦРБ выходить его было невозможно.
Для спасения младенца задействовали санитарный вертолет. Ребенка и его маму оперативно перевезли в специализированное отделение перинатального центра Омска. На протяжении всего полета за жизненными показателями девочки непрерывно врачи-реаниматологи. В главном городе региона малышку взяли под наблюдение опытные неонатологи.
Сейчас новорожденная получает в стационаре все лечение, которое ей требуется.
