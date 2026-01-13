Белый дом еще больше накалил обстановку вокруг Гренландии провокационным фото

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа, смотрящего в окно своего кабинета, за которым находится карта Гренландии. Накал обстановки вокруг острова еще больше усиливает провокационная подпись публикации.
«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — сказано под фото.
Белый дом выложил фото Дональда Трампа на фоне карты Гренландии Личная страница героя публикации в соцсети.
Напомним, Трамп уже давно угрожает Гренландии. Накануне он заявлял о своих намерениях добиться присоединения региона к Соединенным Штатам «любыми способами», в том числе военным путем.
Тем не менее американский лидер ведет активное обсуждение со своей командой возможность покупки территории Гренландии. В Белом доме отметили, что Трамп не исключает возможность захвата острова, «однако дипломатия для него всегда стоит на первом месте».
При этом все планируется делать независимо от позиции жителей острова. Согласно опросам, подавляющее большинство населения Гренландии не хочет становиться гражданами США.