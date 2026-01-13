Россиянам предсказали слабые магнитные возмущения: сколько они продлятся

На Земле сохраняется период слабых геомагнитных возмущений. Как сообщают специалисты Института космических исследований РАН, это связано с нестабильными параметрами солнечного ветра.
По данным учёных, на обращённой к Земле стороне Солнца сейчас находится пара средних корональных дыр, а также несколько небольших источников быстрого солнечного ветра. Всю неделю эти явления будут формировать повышенный геомагнитный фон, который может сопровождаться отдельными жёлтыми и красными всплесками активности. В то же время в ИКИ РАН отмечают, что причин для ожидания сильных магнитных бурь в данный момент нет.
Текущая вспышечная активность, поясняют специалисты, определяется крупным активным центром, который сейчас расположен на обратной стороне Солнца и не виден с Земли. Природа этого центра пока не ясна, что делает невозможным какой-либо прогноз его дальнейшей активности. Учёные подчёркивают, что для Земли эта активность в настоящий момент рисков не несёт.
Немногим ранее на Земле уже фиксировали последствия солнечной активности. В ночь на 11 января произошла вторая с начала года магнитная буря. Она сопровождалась необычно яркими полярными сияниями, которые местами наблюдались до широты около 50 градусов.