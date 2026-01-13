Россиянам предсказали слабые магнитные возмущения: сколько они продлятся

По данным учёных, на обращённой к Земле стороне Солнца сейчас находится пара средних корональных дыр, а также несколько небольших источников быстрого солнечного ветра. Всю неделю эти явления будут формировать повышенный геомагнитный фон, который может сопровождаться отдельными жёлтыми и красными всплесками активности. В то же время в ИКИ РАН отмечают, что причин для ожидания сильных магнитных бурь в данный момент нет.