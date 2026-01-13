Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии поздравил журналистов с Днем российской печати

«Всех журналистов Башкортостана поздравляю с Днем российской печати! Һөнәри байрамығыҙ менән!» — Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к представителям СМИ республики.

7

Радий Хабиров отметил, что в регионе много авторитетных и значимых изданий. В честь профессионального праздника он рассказал о старейшем — газете «Республика Башкортостан», которая в этом году отмечает 120-летие. Первый номер газеты вышел в 1906 году, тогда она называлась «Уфимский рабочий».

«В моем детстве и юности носила имя “Советская Башкирия”, тогда ее тираж достигал 120 тысяч экземпляров, — поделился руководитель республики. — В разные годы здесь работали и публиковались такие известные писатели и журналисты, как Степан Злобин, Анвер Бикчентаев, Мустай Карим, а также Константин Симонов и отец известного сатирика Николай Задорнов».

Радий Хабиров особо отметил, что «Республика Башкортостан» первой сообщила миру о сарматском золоте, которое уфимский учёный Анатолий Пшеничнюк нашел в Оренбургской области.

«В те времена интернета еще не существовало, редакции газет соревновались в оперативности. Сегодня недостатка в информации нет, важнее — помогать людям ориентироваться в этом бескрайнем море, отличать правду от лжи. И в этом — главная задача наших СМИ, — подчеркнул Глава Башкирии. — Желаю успехов в вашей нелегкой работе!».

Напомним, ранее мы писали, что информационное агентство «Башинформ» возглавило топ-3 медиа в «Дзен Новостях» в городах-миллионниках в октябре 2025 года. Также «Башинформ» стал лидером по цитируемости среди СМИ Башкирии.