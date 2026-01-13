Глава Башкирии поздравил журналистов с Днем российской печати

Радий Хабиров отметил, что в регионе много авторитетных и значимых изданий. В честь профессионального праздника он рассказал о старейшем — газете «Республика Башкортостан», которая в этом году отмечает 120-летие. Первый номер газеты вышел в 1906 году, тогда она называлась «Уфимский рабочий».