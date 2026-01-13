Глава Крыма Аксенов поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

«Хочу выразить особую благодарность всем сотрудникам СМИ, работающим в зоне СВО, в прифронтовых регионах. Сегодня у всех нас есть главная общая цель — это Победа. А печатное слово в руках профессионалов — это оружие, которое приближает Победу», — добавил глава Крыма.