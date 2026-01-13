Глава Крыма Аксенов поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати.
Руководитель региона отметил богатую историю отечественной прессы и подчеркнул ее роль в современном обществе.
«Именно от журналистов во многом зависит, станет печатное слово орудием разрушения или инструментом созидания», — написал Аксенов.
Он особо отметил работу крымских журналистов, назвав их талантливыми, смелыми и неравнодушными людьми, которые вносят вклад в развитие региона и укрепление единства народов полуострова.
«Хочу выразить особую благодарность всем сотрудникам СМИ, работающим в зоне СВО, в прифронтовых регионах. Сегодня у всех нас есть главная общая цель — это Победа. А печатное слово в руках профессионалов — это оружие, которое приближает Победу», — добавил глава Крыма.
Сергей Аксенов пожелал всем журналистам здоровья, мира, творческих успехов и много добрых новостей.