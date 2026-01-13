Ричмонд
Чем дальше — тем дороже: За год в Молдове электроэнергия подорожала на 50 процентов — что еще выросло в цене

Жители Молдовы вынуждены экономить и выживать.

Источник: Комсомольская правда

Средние потребительские цены в Молдове за год (с декабря 2024 по декабрь 2025) выросли на 6,8%, сообщает Нацбюро статистики.

Подорожали:

— Продукты питания — на 5,6%,

— Непродовольственные товары — на 2,3%,

— Услуги — на 14,8%.

Больше всего подорожали:

— Электроэнергия — на 48%,

— Отопление — на 35,3%,

— Фрукты — на 20,06%,

— Яйца — на 20,05%,

— Вода и канализация — на 16,77%.

Среднегодовая инфляция 2025 года составила 7,8%, против 4,7% в 2024 году.

«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.

Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).

Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.

Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).

В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.

Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).

