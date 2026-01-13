Чем дальше — тем дороже: За год в Молдове электроэнергия подорожала на 50 процентов — что еще выросло в цене

Средние потребительские цены в Молдове за год (с декабря 2024 по декабрь 2025) выросли на 6,8%, сообщает Нацбюро статистики.
Подорожали:
— Продукты питания — на 5,6%,
— Непродовольственные товары — на 2,3%,
— Услуги — на 14,8%.
Больше всего подорожали:
— Электроэнергия — на 48%,
— Отопление — на 35,3%,
— Фрукты — на 20,06%,
— Яйца — на 20,05%,
— Вода и канализация — на 16,77%.
Среднегодовая инфляция 2025 года составила 7,8%, против 4,7% в 2024 году.
