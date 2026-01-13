ПСЖ вылетел из Кубка Франции без Сафонова

«ПСЖ» впервые с сезона 2013/14 не смог пробиться в ⅛ финала Кубка Франции, прервав свою серию побед на этой стадии турнира, которая продолжалась 11 лет. Соперник «Парижа» в следующем раунде определится 13 января в результате жеребьёвки.