ПСЖ вылетел из Кубка Франции без Сафонова

«Пари Сен-Жермен» завершил своё участие в Кубке Франции, потерпев поражение в 1/16 финала от «Парижа».
Матч завершился минимальной победой «Парижа» со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 74-й минуте в результате контратаки, автором гола стал полузащитник Жонатан Иконе, поразивший ворота Люка Шевалье. Российский вратарь Матвей Сафонов не вышел на поле из-за травмы руки.
«ПСЖ» впервые с сезона 2013/14 не смог пробиться в ⅛ финала Кубка Франции, прервав свою серию побед на этой стадии турнира, которая продолжалась 11 лет. Соперник «Парижа» в следующем раунде определится 13 января в результате жеребьёвки.
Ранее российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», был признан лучшим игроком команды в декабре.