Спрос на книгу «Лёгкий способ бросить пить» вырос в новогодние праздники

«Темпы роста интереса к нон-фикшн литературе в новогодние праздники обогнали рост спроса на художественные произведения и составили 17%. Особенно россияне интересовались книгами о борьбе с вредными привычками (44%), здоровье и красоте (38%), психологии и саморазвитии, а также религии (по 21%)», — говорится в сообщении.
Лидером среди нон-фикшн произведений стал Джеймс Клир с аудиокнигой «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». На втором месте — электронная книга Екатерины Тур «Голод тела: психосоматика лишнего веса. Как перестать утешать себя едой и запрограммировать мозг на стройность». Тройку лидеров замкнула аудиокнига Дэвида Кэмерона Джиканди «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия».
Популярностью также пользовались книги Аллена Карра «Лёгкий способ бросить курить» и «Лёгкий способ бросить пить», работы Катерины Ленгольд «Просто космос. Нейроспринт» в аудиоформате и электронной версии, а также «Трекер питания и дефицитов. Руководство от гастроэнтеролога» Сергея Вялова.
Ранее сообщалось, что в России снова возрос интерес к бумажной переписке. Спрос на конверты, марки и другие атрибуты для писем вырос на 323%. Россияне разных возрастов активно отправляют письма друзьям и новым знакомым из соцсетей, кратко рассказывая о себе и оставляя адрес для ответа.
