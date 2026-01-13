Спрос на книгу «Лёгкий способ бросить пить» вырос в новогодние праздники

Ранее сообщалось, что в России снова возрос интерес к бумажной переписке. Спрос на конверты, марки и другие атрибуты для писем вырос на 323%. Россияне разных возрастов активно отправляют письма друзьям и новым знакомым из соцсетей, кратко рассказывая о себе и оставляя адрес для ответа.