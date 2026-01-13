Ричмонд
Управляющую компанию из Балтийска начали лишать лицензии после скандала с уборкой снега

УК «Эгида» — первая в «черном списке» губернатора.

Управляющая компания «Эгида» из Балтийска оказалась первой в «черном списке» регионального правительства, у нее отзовут лицензию.

«Начали процедуры по лишению лицензии», — прокомментировал в соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных.

Напомним, 12 января глава региона призвал составить «черный список» УК, которые не убирали снег в новогодние праздники.

По словам губернатора, «21 компания уже под прицелом», а полный список сформируют к концу января.

«Проверим каждое обращение и каждую компанию, по которой вы высказывали недовольство», — отметил губернатор.

Администрациям и министерствам он поручил наладить межведомственное взаимодействие, оперативно отвечать на просьбы жителей и реально исправлять проблемы.