Управляющую компанию из Балтийска начали лишать лицензии после скандала с уборкой снега

Управляющая компания «Эгида» из Балтийска оказалась первой в «черном списке» регионального правительства, у нее отзовут лицензию.
«Начали процедуры по лишению лицензии», — прокомментировал в соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных.
Напомним, 12 января глава региона призвал составить «черный список» УК, которые не убирали снег в новогодние праздники.
По словам губернатора, «21 компания уже под прицелом», а полный список сформируют к концу января.
«Проверим каждое обращение и каждую компанию, по которой вы высказывали недовольство», — отметил губернатор.
Администрациям и министерствам он поручил наладить межведомственное взаимодействие, оперативно отвечать на просьбы жителей и реально исправлять проблемы.