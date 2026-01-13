Омских старшеклассников приглашают на турнир «Умножая таланты» от «Газпром нефти»

«Путь в профессию начинается со школьной скамьи. Поэтому для Омского НПЗ поддержка образовательных проектов — это инвестиция в будущее. Турнир “Умножая таланты” вовлекает старшеклассников, в том числе из отдалённых районов области, в решение реальных производственных задач. Мы видим в этом эффективный инструмент для того, чтобы помочь талантливым ребятам выбрать техническую специальность, а в перспективе — присоединиться к нашему коллективу», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.