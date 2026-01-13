Омских старшеклассников приглашают на турнир «Умножая таланты» от «Газпром нефти»

В Омске стартовал прием заявок на участие в интеллектуальном турнире «Умножая таланты». В регионе проект поддерживается ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Инициатива ориентирована на школьников 8−11 классов и носит профориентационный характер. Участникам предстоит решать прикладные кейсы по управлению оборудованием, электромонтажу, лабораторному анализу, а также демонстрировать знания в области современных технологий и нефтепереработки. За восемь лет в турнире приняли участие более 23,5 тысячи школьников со всей России, в том числе и из Омской области.
«Омская область по праву гордится своими одаренными школьниками, и благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода у них появляется серьезный шанс заявить о себе на федеральном уровне. Такую возможность дает в том числе и участие в турнире “Умножая таланты”. Программа конкурса помогает старшеклассникам осознанно выбрать профессиональный путь и определить свое будущее», — отметила министр образования Омской области Ольга Степанова.
Регистрация продлится до 12 февраля на цифровой платформе «Родные города». А региональные этапы пройдут с 21 февраля по 26 марта. Победители представят Омскую область на финале турнира в Санкт-Петербурге. Лучшие участники получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в такие вузы, как Омский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Политехнический университет, Российский технологический университет, Тюменский и Томский политехнический университеты. Проект реализуется при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода.
«Путь в профессию начинается со школьной скамьи. Поэтому для Омского НПЗ поддержка образовательных проектов — это инвестиция в будущее. Турнир “Умножая таланты” вовлекает старшеклассников, в том числе из отдалённых районов области, в решение реальных производственных задач. Мы видим в этом эффективный инструмент для того, чтобы помочь талантливым ребятам выбрать техническую специальность, а в перспективе — присоединиться к нашему коллективу», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Помимо турнира, Омский НПЗ реализует комплексную профориентационную программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Ежегодно в нее вовлекаются более 2000 старшеклассников. Программа выстроена как последовательный путь в профессию и включает целый спектр активностей: от специализированных факультативов по химии и физике до тренингов, научных конференций и кейс-чемпионатов.