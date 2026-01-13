Пушков: Мировое господство США уже не по силам

— В сфере деятельности США на мировой арене Трамп пытается «ренационализировать» американскую внешнюю политику, подчинить ее жестко избранным им приоритетам США в эпоху обьективного движения мира к многополярности. Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами, — сказал он.