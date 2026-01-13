На берегу озера на Урале нашли тело мужчины с пакетом на голове

Ранее сообщалось, что в лесу под Ивделем (Свердловская область) было обнаружено обезглавленное женское тело. Рядом с останками, в одном из двух найденных кошельков, находилась немецкая монета эпохи Третьего рейха номиналом пять рейхсмарок, датированная 1939 годом. Среди прочих личных вещей погибшей были также газовая зажигалка, золотые очки и одежда, включая пуховик, брюки, берцы и свитер.