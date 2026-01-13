В ХМАО из-за морозов отменили занятия у школьников второй смены

В школах ХМАО отменили очные занятия из-за сильных морозов.
Из-за сильных морозов в ХМАО отменили занятия для школьников, обучающихся во вторую смену. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.
«В связи с понижением температуры воздуха в муниципалитетах Югры принято решение об отмене очных занятий второй смены. В зависимости от погодных условий актировки действуют для учеников 1−8 и 1−11 классы», — сообщили агентству в департаменте.
Населенные пункты, где отменены занятия:
Ханты-Мансийск — 1−8 классы, −31.7°Сургут — 1−8 классы, −33.2°Нефтеюганск — 1−11 классы, −34.9°Пыть-Ях — 1−11 классы, −34.9°Нижневартовск — 1−8 классы, −32.7°Когалым — 1−8 классы, −32.1°Покачи — 1−8 классы, −32.1°Мегион — 1−8 классы, −32.7°Лангепас — 1−8 классы, −32.7°Урай — 1−11 классы, −34.3°Нягань — 1−8 классы, −35.4°Советский — 1−8 классы, −34.8°Югорск — 1−8 классы, −34.8°Белоярский — 1−11 классы, −36.2°Радужный — 1−8 классы, −33.4°
Кондинский район Для школьников 1−8 классы занятия отменены в пгт. Куминский (-31.7°), Болчарах (-33.9°), Междуреченском, Ягодном, Леушах, Шугуре, Юмасе, Луговом и Мортке (около −31.5°). Для учеников 1−11 классы актировки действуют в Кондинском, Половинке, Ушье, Мулымье и Чантырье (до −34.3°).
Ханты-Мансийский район С 1−8 классы не учатся школьники в Тюлях, Ягурьяхе, Реполово, Пырьяхе, Белогорье, Шапше, Троице, Согоме, Сибирском, Нялинском, Луговском, Кышике, Красноленинском, Кирпичном, Елизарово, Выкатном, Батово и Каменном (около −31.7°). В Цингалах, Горноправдинске и Бобровском занятия отменены при температуре до −35°.
Сургутский район С 1−8 классы актировки объявлены в Солнечном, Локосово, Барсово, Белом Яре, Ульт-Ягуне, Русскинской, Тром-Агане, Федоровском и Агане (до −33.2°). С 1−11 классы занятия отменены в Лянторе, Лемпино, Ляминой, Сытомино, Селиярово, Каркатеевых и Нижнесортымском (до −36.6°).
Нефтеюганский район Для учеников 1−11 классы занятия отменены в Пойковском, Сингапае, Чеускино, Усть-Югане, Юганской Оби и Сайгатине (до −34.9°). Для школьников 1−8 классы актировки действуют в Салыме, Угуте и Каюковой (до −33.1°).
Нижневартовский район С 1−8 классы не учатся школьники в Излучинске, Зайцевой Речке, Вате, Большетархово, Покуре, Ваховске, Ларьяке, Охтеурье, Корликах, Чехломее, а также в Новоаганске и Варьегане (от −32.2° до −33.4°).
Белоярский район Для учеников 1−11 классы занятия отменены в Сосновке, Соруме, Лыхме, Казыме и Верхнеказымском. Температура воздуха здесь опускалась до −38.8°.
Березовский район Актировки с 1−11 классы действуют в Березово, Ванзевате, Полновате, Ванзетуре, Тегах, Шайтанке, Хулимсунте, Няксимволе, Ломбовоже, Щекурье и Саранпауле — при температуре до −36.9°.
Октябрьский район С 1−8 классы занятия отменены в Октябрьском, Андре, Приобье, Игриме, Светлом, Шеркалах, Перегребном, Нижних Нарыкарах, Чемашах, Сосьве и Кимкьясуе (до −35.4°). Для школьников 1−11 классы актировки действуют в Таежном (-34.3°).
Советский район С 1−8 классы не учатся школьники в Зеленоборске, Алябьевском, Малиновском, Пионерском, Коммунистическом и Унъюгане (до −35.4°).