Потеряла литры крови: уфимские врачи спасли новорожденного и его маму

В Уфе врачи Республиканского перинатального центра провели операцию, которая спасла жизни матери и ее новорожденного ребенка. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Беременность у женщины протекала с целым рядом серьезных осложнений: три рубца на матке от предыдущих операций, полное предлежание плаценты и ее опасное врастание в рубец. Такое сочетание диагнозов создавало угрозу массивного, угрожающего жизни кровотечения во время родов для обоих.
Во время операции ситуация действительно стала критической — кровопотеря достигла трех литров. Однако хирурги сделали все возможное, чтобы сохранить женщине матку. Для стабилизации состояния пациентки, чтобы избежать переливания донорской крови, врачи применили метод аутогемотрансфузии: собранную во время операции кровь очистили и вернули обратно в организм.
Результатом самоотверженной работы медиков стало рождение ребенка весом всего 1250 граммов. Несмотря на критическую ситуацию, удалось спасти обоих. Мама сейчас постепенно восстанавливается после сложнейшей операции. Новорожденный находился под наблюдением в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра, а в настоящее время вместе с матерью переведен для дальнейшего выхаживания и реабилитации в городскую больницу № 17.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.