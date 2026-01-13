Ричмонд
Потеряла литры крови: уфимские врачи спасли новорожденного и его маму

В Уфе врачи спасли новорожденного и его маму.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи Республиканского перинатального центра провели операцию, которая спасла жизни матери и ее новорожденного ребенка. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Беременность у женщины протекала с целым рядом серьезных осложнений: три рубца на матке от предыдущих операций, полное предлежание плаценты и ее опасное врастание в рубец. Такое сочетание диагнозов создавало угрозу массивного, угрожающего жизни кровотечения во время родов для обоих.

Во время операции ситуация действительно стала критической — кровопотеря достигла трех литров. Однако хирурги сделали все возможное, чтобы сохранить женщине матку. Для стабилизации состояния пациентки, чтобы избежать переливания донорской крови, врачи применили метод аутогемотрансфузии: собранную во время операции кровь очистили и вернули обратно в организм.

Результатом самоотверженной работы медиков стало рождение ребенка весом всего 1250 граммов. Несмотря на критическую ситуацию, удалось спасти обоих. Мама сейчас постепенно восстанавливается после сложнейшей операции. Новорожденный находился под наблюдением в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра, а в настоящее время вместе с матерью переведен для дальнейшего выхаживания и реабилитации в городскую больницу № 17.

