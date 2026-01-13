Потеряла литры крови: уфимские врачи спасли новорожденного и его маму

Результатом самоотверженной работы медиков стало рождение ребенка весом всего 1250 граммов. Несмотря на критическую ситуацию, удалось спасти обоих. Мама сейчас постепенно восстанавливается после сложнейшей операции. Новорожденный находился под наблюдением в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра, а в настоящее время вместе с матерью переведен для дальнейшего выхаживания и реабилитации в городскую больницу № 17.