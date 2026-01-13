Стало известно об ухудшении здоровья экс-депутата Госдумы Бальбека в СИЗО

Состояние здоровья бывшего депутата Государственной Думы ФС РФ и экс-вице-премьера правительства Крыма Руслана Бальбека, находящегося под стражей по уголовному делу, ухудшилось. Обвиняемому потребовалась помощь медиков.
Как следует из информации, переданной через защиту, у Бальбека в последние дни зафиксированы проблемы, связанные с повышенным артериальным давлением. В связи с этим к нему вызывали медицинских работников. В настоящее время он продолжает содержаться в следственном изоляторе Симферополя.
Ранее суд продлил Бальбеку меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля. Экс-депутат был задержан в сентябре в Кабардино-Балкарии после того, как его объявили в федеральный розыск.
Следствие вменяет Бальбеку несколько уголовных эпизодов, включая клевету и неправомерный доступ к компьютерной информации. По делу также проходят ещё два фигуранта — бывшая помощница политика и крымская журналистка, которая, по версии следствия, оказывала ему содействие во взаимодействии со СМИ и участвовала в ведении его официальных страниц в социальных сетях.
В ходе судебных заседаний Руслан Бальбек вину не признаёт.
