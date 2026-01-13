Стало известно об ухудшении здоровья экс-депутата Госдумы Бальбека в СИЗО

Следствие вменяет Бальбеку несколько уголовных эпизодов, включая клевету и неправомерный доступ к компьютерной информации. По делу также проходят ещё два фигуранта — бывшая помощница политика и крымская журналистка, которая, по версии следствия, оказывала ему содействие во взаимодействии со СМИ и участвовала в ведении его официальных страниц в социальных сетях.