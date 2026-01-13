Прокуратура помогла омичке увеличить пенсию с 21 до 32 тысяч рублей

Прокуратура Любинского района Омской области помогла местной жительнице добиться перерасчета пенсии после многолетних безуспешных обращений. Женщина, ранее трудившаяся на Крайнем Севере, вышла на заслуженный отдых в 2006 году, в ее стаж не зачли периоды работы и ухода за ребенком-инвалидом.
Обращения в Пенсионный фонд результатов не принесли. Сельчанка самостоятельно подала иск в суд, но получила отказ. В итоге женщине пришлось обратиться в надзорный орган. В прокуратуре ей оказали правовую помощь в сборе документов, подготовке нового иска по иным основаниям. Сотрудники ведомства сопровождали заявительницу в судах трех инстанций, обеспечили всестороннюю поддержку.
Итог — все спорные периоды включили в страховой стаж женщины. Таким образом, ежемесячную пенсию удалось увеличить с 21 до 32 тысяч рублей. Кроме того, сельчанка получила единовременную компенсацию недоплаченных сумм за несколько лет на общую сумму почти 300 тысяч рублей.
