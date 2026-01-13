Прокуратура помогла омичке увеличить пенсию с 21 до 32 тысяч рублей

Итог — все спорные периоды включили в страховой стаж женщины. Таким образом, ежемесячную пенсию удалось увеличить с 21 до 32 тысяч рублей. Кроме того, сельчанка получила единовременную компенсацию недоплаченных сумм за несколько лет на общую сумму почти 300 тысяч рублей.