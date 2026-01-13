В Екатеринбурге подорожал проезд в пригородных электричках

Повышение стоимости проезда совпало с ростом коммунальных платежей для жителей Екатеринбурга с начала 2026 года. Ранее власти сообщали, что с января квитанции за услуги ЖКХ увеличатся на 1,7% из ‑за изменения ставки НДС, а основная индексация тарифов запланирована на 1 октября, при этом указом губернатора максимальный индекс роста платы для большинства территорий снижен с федеральных 11,7% до 9,7%.