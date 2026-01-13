В Екатеринбурге подорожал проезд в пригородных электричках

Проезд до городов-спутников Екатеринбурга подорожал до 44 рублей.
С начала 2026 года в Екатеринбургской агломерации выросла стоимость проезда на пригородных поездах. Теперь поездка в пределах города и ближайших спутников обойдется пассажирам в 44 рубля вместо прежних 40. Информацию о новом тарифе подтвердил корреспондент URA.RU, проверив актуальные цены в мобильном приложении «РЖД-пассажирам».
Цена распространяется на станции в черте Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамиля, Белоярского. Повышение тарифа затронуло самый популярный у горожан тариф — на поездки внутри так называемой «городской зоны» Екатеринбургского железнодорожного узла. Проезд подорожал до 44 рублей.
Повышение стоимости проезда совпало с ростом коммунальных платежей для жителей Екатеринбурга с начала 2026 года. Ранее власти сообщали, что с января квитанции за услуги ЖКХ увеличатся на 1,7% из ‑за изменения ставки НДС, а основная индексация тарифов запланирована на 1 октября, при этом указом губернатора максимальный индекс роста платы для большинства территорий снижен с федеральных 11,7% до 9,7%.