Капитан «Локомотива» Баринов перешёл в ЦСКА

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2028/29. Соглашение было достигнуто в зимнее трансферное окно. Об этом сообщили в пресс-службе армейцев в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Дмитрий Баринов — футболист ПФК ЦСКА! ПФК ЦСКА и ФК “Локомотив” достигли договорённости о переходе полузащитника в зимнее трансферное окно. Добро пожаловать домой, Дима!» — говорится в сообщении.

За «Локомотив» Баринов провёл 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 голевых передач. С сезона-2022/23 он был капитаном команды. С 2019 года полузащитник регулярно вызывается в сборную России, сыграл 23 матча, трижды выходил с капитанской повязкой. В ЦСКА Баринов будет выступать под номером 6. Уже сегодня он отправится с командой на сборы в Абу-Даби.

«Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности — это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команд», — отметил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Ранее сообщалось о рассмотрении поведения Дмитрия Баринова в отношении болельщиков «Спартака». Инцидент произошёл после матча ¼ финала Кубка России, когда футболист подошёл к трибуне с фанатами красно-белых и в ответ на их непристойные жесты использовал нецензурную лексику. Игрок был приглашён на заседание комитета для дачи объяснений.

