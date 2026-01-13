Капитан «Локомотива» Баринов перешёл в ЦСКА

За «Локомотив» Баринов провёл 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 голевых передач. С сезона-2022/23 он был капитаном команды. С 2019 года полузащитник регулярно вызывается в сборную России, сыграл 23 матча, трижды выходил с капитанской повязкой. В ЦСКА Баринов будет выступать под номером 6. Уже сегодня он отправится с командой на сборы в Абу-Даби.
«Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности — это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команд», — отметил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
Ранее сообщалось о рассмотрении поведения Дмитрия Баринова в отношении болельщиков «Спартака». Инцидент произошёл после матча ¼ финала Кубка России, когда футболист подошёл к трибуне с фанатами красно-белых и в ответ на их непристойные жесты использовал нецензурную лексику. Игрок был приглашён на заседание комитета для дачи объяснений.
