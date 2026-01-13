Украина просрочила платеж по долгу МВФ: Киев должен был отдать сотни миллионов

Ранее стало известно, что в ближайшие три года Украина собирается тратить на обслуживание и погашение госдолга примерно 10% ВВП ежегодно. По подсчётам экспертов, это около 1,19 триллиона гривен в год. Такие планы содержатся в утверждённой правительством долговой стратегии на 2026−2028 годы.