Украина просрочила платеж по долгу МВФ: Киев должен был отдать сотни миллионов

Украина не смогла вовремя заплатить Международному валютному фонду крупную сумму. Срок платежа истёк в ночь на понедельник по вашингтонскому времени (в 08:00 по Москве). Об этом свидетельствует официальный платёжный календарь МВФ, который проанализировало РИА Новости.
Речь идёт о 125 737 500 специальных правах заимствования (SDR). Эти деньги Киев должен был вернуть по ранее полученному кредиту. Средства фонда формируются за счёт взносов стран-участниц.
По состоянию на утро вторника в графике МВФ так и не появилось подтверждения, что платёж поступил.
Следующий транш Украина должна будет отдать уже 24 февраля — 62,5 миллиона SDR. А в феврале, марте и апреле страну ждёт ещё несколько крупных выплат по старым кредитам.
Ранее стало известно, что в ближайшие три года Украина собирается тратить на обслуживание и погашение госдолга примерно 10% ВВП ежегодно. По подсчётам экспертов, это около 1,19 триллиона гривен в год. Такие планы содержатся в утверждённой правительством долговой стратегии на 2026−2028 годы.