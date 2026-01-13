Беспощадный третий отпуск

…Мы привыкли отдыхать дважды в год по две недели. Порой слышишь, что январские каникулы — это такой дополнительный третий отпуск, позволяющий повеселиться и восстановить силы. Бросьте! Перед плановым отпуском люди не покупают по четыре банки икры и не крошат столько салатов, что не закрывается холодильник. Не опустошают алкомаркеты и не тратят на пустяки последние деньги. Напротив, живут обычной жизнью, зачастую физически даже более активной. Благо что отпуск обычно выпадает на теплые месяцы. А в январе — то холод собачий, то воды по щиколотку, то этот чертов «Фрэнсис» заваливает снегом по самое не могу. Что остается? Продолжать банкет перед телевизором, слушать песни и смотреть фильмы, лучшие из которых спеты и сняты полвека назад. Все кончается закономерным похмельем — с пустым карманом, апатией, изжогой и зашкаливающими печеночными пробами. И вот в таком состоянии надо возвращаться на работу!