Беспощадный третий отпуск

В праздники удалось наконец отоспаться. А во время сна, как объясняют ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета, расширяется межклеточное пространство, и «спинномозговая жидкость, как мощный поток, буквально промывает ткань мозга, выводя токсины». Только лишний сон, предупреждают нас, тоже вреден, он сбивает суточные биоритмы, замедляет обмен веществ и даже снижает когнитивные функции. А еще из-за затянувшихся праздников пускаются в пляс гормоны. Организм не справляется со страшным, до колик, перееданием. Пища-то самая вредная — жирная и жареная.
…Мы привыкли отдыхать дважды в год по две недели. Порой слышишь, что январские каникулы — это такой дополнительный третий отпуск, позволяющий повеселиться и восстановить силы. Бросьте! Перед плановым отпуском люди не покупают по четыре банки икры и не крошат столько салатов, что не закрывается холодильник. Не опустошают алкомаркеты и не тратят на пустяки последние деньги. Напротив, живут обычной жизнью, зачастую физически даже более активной. Благо что отпуск обычно выпадает на теплые месяцы. А в январе — то холод собачий, то воды по щиколотку, то этот чертов «Фрэнсис» заваливает снегом по самое не могу. Что остается? Продолжать банкет перед телевизором, слушать песни и смотреть фильмы, лучшие из которых спеты и сняты полвека назад. Все кончается закономерным похмельем — с пустым карманом, апатией, изжогой и зашкаливающими печеночными пробами. И вот в таком состоянии надо возвращаться на работу!
Те же сердобольные ученые советуют, как грамотно выйти из постпраздничного синдрома. Втягивайтесь, говорят, постепенно: в первый день — половина рабочей нагрузки, во второй — 60 процентов, в пятый — 90. И лишь со второй недели включайтесь по полной. Юмористы, однако! Кто ж даст еще неделю филонить? Вот бог, а вот порог: «Продолжайте гулять на улице!».
Может, тут требуется не гомеопатическое, а эффективное радикальное лечение? Одно время депутаты обсуждали идею перенести «третий отпуск» на майские праздники. Долгожданные теплые деньки, солнышко, народ бы жарил шашлык и сажал картошку. Но победило другое соображение: в разгар зимней стужи так приятно понежиться на песочке у теплого моря-океана. Или прокатиться с горы в каком-нибудь Куршевеле. Ну и многие сейчас там купаются-катаются? А из бессмысленного праздничного пике приходится выходить всем.