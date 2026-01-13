В Братске за год цена на бензин марки АИ-92 выросла на 14%

В 2024 году также в течение года в Братске также наблюдался рост цен на бензин. Марки топлива АИ-92 и АИ-95 за 12 месяцев подорожали примерно на 8%. Марки бензина с более высоким октановым числом в 2024-м выросли в цене сразу на 17%.