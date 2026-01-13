В Братске за год цена на бензин марки АИ-92 выросла на 14%

По данным на 9 января 2025 года средняя цена за литр бензина марки АИ-92 в Братске составляла 56 рублей 64 копейки. Уже к концу года (по данным на 22 декабря) литр этого вида топлива подорожал почти на 8 рублей: до 64,6 рублей. Таким образом, стоимость литра АИ-92 выросла на 14,05%.
Литр АИ-95 в Братске за год вырос более чем на 12%. В начале 2025-го его средняя цена составляла 60 рублей 79 копеек. К концу года — 68 рублей 14 копеек.
Рост цен на бензин марки АИ-98 и выше оказался в прошлом году не таким серьезным. По данным территориального органа федеральной службы статистики, литр такого топлива поднялся в цене всего на 3,7%: с 85,23 рублей в начале года до 88,4 рублей к концу 2025-го.
В 2024 году также в течение года в Братске также наблюдался рост цен на бензин. Марки топлива АИ-92 и АИ-95 за 12 месяцев подорожали примерно на 8%. Марки бензина с более высоким октановым числом в 2024-м выросли в цене сразу на 17%.