Новую дорогу к пойме Царицы открыл в Волгограде губернатор Бочаров 13 января

— Год от года склон сползал. Стояла задача по обеспечению безопасности жителей и объектов. Новая дорога — это большое гидротехническое сооружение — было очень много сделано, чтобы отвести воду. Еще лет 10 назад было сложно представить, что такой проект может быть реализован, — отметил глава Волгоградской области.