Новую дорогу к пойме Царицы открыл в Волгограде губернатор Бочаров 13 января

В Волгограде сегодня, 13 января, состоялось открытие дороги, которая ведет к пойме реки Царицы в Ворошиловском районе.

Источник: администрация Волгоградской области

Данный объект был построен с нуля и, как отметил Андрей Бочаров, позволит реализовать ряд проектов, которые в том числе ранее были утверждены на молодежном фестивале.

Официально открытие состоялось при участии губернатора и главы города Владимира Марченко.

— Планово продолжаем работу по реализации 10-летней программы развития Волгограда, по созданию современной дорожно-транспортной инфраструктуры. Сегодня вводим в эксплуатацию дорогу, соединяющую улицы Рабоче-Крестьянскую, Глубокоовражную, Симбирскую. Получается хорошая транспортная и пешая доступность социальных объектов, жилых комплексов — это повышение качества жизни, дополнительные возможности развития поймы реки Царицы, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Для прочности склонов перед строительством новой двухполосной дороги была возведена мощная подпорная стена.

— Год от года склон сползал. Стояла задача по обеспечению безопасности жителей и объектов. Новая дорога — это большое гидротехническое сооружение — было очень много сделано, чтобы отвести воду. Еще лет 10 назад было сложно представить, что такой проект может быть реализован, — отметил глава Волгоградской области.

Вдоль проезжей части установлены системы освещения и видеонаблюдения, оборудована пешеходная зона, благоустроена прилегающая территория, для защиты жилых строений установлены шумозащитные экраны.