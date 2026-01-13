На Земле не ожидается сильных магнитных бурь в ближайшее время

Вспышечная активность, как уточнили специалисты, определяется в данный момент наличием крупного активного центра на обратной стороне Солнца. «Что представляет собой данный центр, не понятно — он просто не виден с Земли, и какой-либо разумный прогноз на его дальнейшую активность пока невозможен. Ясно лишь, что для Земли эта активность рисков в данный момент не несет», — сообщили ученые.