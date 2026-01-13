На Земле не ожидается сильных магнитных бурь в ближайшее время

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ученые прогнозируют слабо возмущенную геомагнитную обстановку из-за нестабильных параметров солнечного ветра, но сильных магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — слабо возмущенная. Вспышечная активность — плохо прогнозируемая, предположительно умеренная, без рисков для Земли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что слабые возмущения наблюдаются из-за нестабильных параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, но причин для сильных магнитных бурь в данный момент нет. «На обращенной к Земле стороне Солнца находится пара средних корональных дыр, а также несколько небольших источников быстрого солнечного ветра, которые всю неделю будут формировать повышенный геомагнитный фон с отдельными желтыми и красными всплесками», — говорится в сообщении.
Вспышечная активность, как уточнили специалисты, определяется в данный момент наличием крупного активного центра на обратной стороне Солнца. «Что представляет собой данный центр, не понятно — он просто не виден с Земли, и какой-либо разумный прогноз на его дальнейшую активность пока невозможен. Ясно лишь, что для Земли эта активность рисков в данный момент не несет», — сообщили ученые.