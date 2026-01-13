Генетические тесты для будущих родителей стали бесплатной процедурой в РФ

Генетические тесты для выявления моногенных заболеваний и структурных хромосомных перестроек с 2026 года включены в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.
Речь идет о преимплантационном генетическом тестировании на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные перестройки хромосом (ПГТ-СП), которое проводят в рамках программ вспомогательных репродуктивных технологий.
«Преимплантационное генетическое тестирование… проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий», — уточнила она в беседе с ТАСС.
По словам Долгушиной, такие процедуры рекомендованы пациентам с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями. В первую очередь тестирование планируют назначать носителям генных мутаций, вызывающих моногенные заболевания, а также носителям хромосомных аномалий.
Напомним, помимо генетических тестов, в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи включили и одноместные палаты для участников СВО. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал в ходе первого в этом году совещания со своими заместителями.