Генетические тесты для будущих родителей стали бесплатной процедурой в РФ

Генетический тест для будущих родителей включили в систему ОМС.

Генетические тесты для выявления моногенных заболеваний и структурных хромосомных перестроек с 2026 года включены в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Речь идет о преимплантационном генетическом тестировании на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные перестройки хромосом (ПГТ-СП), которое проводят в рамках программ вспомогательных репродуктивных технологий.

«Преимплантационное генетическое тестирование… проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий», — уточнила она в беседе с ТАСС.

По словам Долгушиной, такие процедуры рекомендованы пациентам с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями. В первую очередь тестирование планируют назначать носителям генных мутаций, вызывающих моногенные заболевания, а также носителям хромосомных аномалий.

Напомним, помимо генетических тестов, в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи включили и одноместные палаты для участников СВО. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал в ходе первого в этом году совещания со своими заместителями.