ФСБ задержала 25 членов ОПГ, поставлявшей наркотики под кураторством Киева

В ходе обысков, проведенных в местах проживания задержанных, силовики обнаружили и изъяли свыше 50 килограммов синтетических наркотиков. Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).