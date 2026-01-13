ФСБ задержала 25 членов ОПГ, поставлявшей наркотики под кураторством Киева

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли крупный канал поставки наркотиков, который был налажен преступной группой, организованной под непосредственным кураторством с территории Украины, сообщили в ФСБ РФ.
Ведомство задержало 25 участников этого сообщества.
«Задержаны 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков путём тайниковых закладок», — отметили в ФСБ.
Деятельность ОПГ также была направлена на пропаганду наркозависимости среди молодых людей в Донецкой Народной Республике.
В ходе обысков, проведенных в местах проживания задержанных, силовики обнаружили и изъяли свыше 50 килограммов синтетических наркотиков. Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Напомним, в сентябре сообщалось, что в Новосибирской области сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность нарколаборатории, созданной местным жителем по указанию кураторов с Украины. Её обнаружили в частном доме в рабочем поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района. Силовики изъяли более 40 килограммов синтетического наркотика.