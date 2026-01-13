Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил действующих работников СМИ и ветеранов столичной журналистики с Днем российской печати (13 января), подчеркнув, что это праздник сильных, неравнодушных и любознательных людей.
«Каждый день московские СМИ публикуют более 10 тысяч новостей о жизни нашего города, России и всего мира. Вам доверяют миллионы читателей, зрителей, слушателей и пользователей интернета. Спасибо за высокий профессионализм, талант и оперативное освещение масштабных программ развития Москвы», — говорится в поздравлении чиновника, опубликованном в мессенджерах.
Глава российской столицы пожелал журналистам крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов, а также чтобы наступивший год стал щедрым на хорошие новости.