Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати

«Каждый день московские СМИ публикуют более 10 тысяч новостей о жизни нашего города, России и всего мира. Вам доверяют миллионы читателей, зрителей, слушателей и пользователей интернета. Спасибо за высокий профессионализм, талант и оперативное освещение масштабных программ развития Москвы», — говорится в поздравлении чиновника, опубликованном в мессенджерах.