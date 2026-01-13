Ответственные за уборку снега вызваны в прокуратуру Краснодарского края

«По результатам проверок решатся вопрос о принятии мер реагирования. В настоящее время ответственные должностные лица вызваны в органы прокуратуры для дачи пояснений», — отмечается в сообщении.
Речь идет о проверке качества уборки автомобильных дорог, тротуаров, льда и так далее. Как можно понять из сообщения, проверка затронет муниципалитеты Краснодарского края, а проведут ее соответствующие надзорные ведомства «на земле».
Ранее стало известно, что Краснодар попал в транспортный коллапс и даже депутаты не увидели снегоуборочной техники.