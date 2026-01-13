Ричмонд
Ответственные за уборку снега вызваны в прокуратуру Краснодарского края

КРАСНОДАР, 13 января, ФедералПресс. Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту плохой уборки снега. Информация появилась в соцсетях надзорного ведомства.

«По результатам проверок решатся вопрос о принятии мер реагирования. В настоящее время ответственные должностные лица вызваны в органы прокуратуры для дачи пояснений», — отмечается в сообщении.

Речь идет о проверке качества уборки автомобильных дорог, тротуаров, льда и так далее. Как можно понять из сообщения, проверка затронет муниципалитеты Краснодарского края, а проведут ее соответствующие надзорные ведомства «на земле».

Ранее стало известно, что Краснодар попал в транспортный коллапс и даже депутаты не увидели снегоуборочной техники.