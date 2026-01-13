Волжском завыли сирены на Трубном заводе

В Волжском Волгоградской области 13 и 14 января 2026 года будут выть сирены. Жителей просят не бояться воздушной тревоги и не спешить в укрытия — это учебные тренировки. На предприятии проходят плановые учения по гражданской обороне. Два утра подряд с 9 до 10 часов жители могут слышать тревожные звуки, которые не несут опасности.