Волжском завыли сирены на Трубном заводе

В Волжском Волгоградской области 13 и 14 января 2026 года будут выть сирены. Жителей просят не бояться воздушной тревоги и не спешить в укрытия — это учебные тренировки. На предприятии проходят плановые учения по гражданской обороне. Два утра подряд с 9 до 10 часов жители могут слышать тревожные звуки, которые не несут опасности.
Тем временем, утром 13 января в регионе действительно объявили угрозу атаки БПЛА. Волгоградцев просят не приближаться к окнам и избегать прогулок до снятия режима беспилотной опасности.
