МВД разъяснило все секреты и правила выезда на ПМЖ из Казахстана

Если выезд касается ребенка старше 10 лет, органы опеки учитывают его мнение при даче заключения. Для несовершеннолетних до 18 лет, выезжающих совместно с одним из родителей, требуется нотариально заверенное согласие второго родителя. В противном случае выезд разрешается только через суд.