В Хабаровском крае подняли взносы на капитальный ремонт

В Хабаровском крае с 1 января 2026 года вступило в силу постановление правительства региона № 487-пр от 10 ноября 2025 года. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах увеличился на 4,1%.
Корректировка тарифов связана с ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг в сфере капремонта. Сохранение прежних ставок могло бы создать риски для выполнения региональной программы капитального ремонта. Предыдущее повышение тарифов проводилось год назад.
Размер взноса зависит от расположения дома и его технической оснащённости. В Хабаровске для домов с лифтами тариф составит 14,54 рубля за квадратный метр, для домов без лифтов, но с полным набором коммуникаций — 10,17 рубля за квадратный метр.
Новые суммы жители края увидят в квитанциях за январь — они придут в феврале 2026 года.