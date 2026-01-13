Суд отправил в колонию новосибирских мошенников, похитивших более 21 млн рублей

В Новосибирске вынесен приговор членам преступной группы, обманом похитивших у жителей города и других регионов более 21 миллиона рублей. Ленинский районный суд признал семерых местных жителей виновными в краже и мошенничестве в особо крупном размере. «Судом установлено, что подсудимые в период с июля 2021 до сентября 2022 гг. на территории различных субъектов Российской Федерации совершили хищение путем обмана имущества у 55 потерпевших на общую сумму более 21,7 млн рублей», — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Схема мошенничества была тщательно организована. По версии следствия, «организатор» группы создавал поддельные сайты интернет-магазинов, где продавал технику по заниженным ценам, чтобы привлечь жертв. Параллельно его сообщники взламывали аккаунты в социальных сетях и от имени владельцев просили денежной помощи, а также звонили людям, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. «После чего якобы под мнимым предлогом сохранения своих денежных средств убеждали граждан перечислить их на счет так называемой “резервной ячейки”, — пояснили в прокуратуре.
Для обналичивания похищенных средств привлекались «обнальщики», которые использовали чужие банковские карты. Все члены группы для конспирации общались через мессенджеры с шифрованием, а при снятии денег носили маски. Шестеро подсудимых свою вину не признали, заявив, что занимались криптовалютой, один признал вину частично. Ущерб потерпевшим так и не был возмещён.
Преступления были раскрыты сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Суд назначил фигурантам реальные сроки лишения свободы — от 4 до 7 лет в колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших на сумму более 21,7 миллиона рублей были удовлетворены.