Суд отправил в колонию новосибирских мошенников, похитивших более 21 млн рублей

Схема мошенничества была тщательно организована. По версии следствия, «организатор» группы создавал поддельные сайты интернет-магазинов, где продавал технику по заниженным ценам, чтобы привлечь жертв. Параллельно его сообщники взламывали аккаунты в социальных сетях и от имени владельцев просили денежной помощи, а также звонили людям, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. «После чего якобы под мнимым предлогом сохранения своих денежных средств убеждали граждан перечислить их на счет так называемой “резервной ячейки”, — пояснили в прокуратуре.