Критики Трампа встали на защиту Гренландии: кто осмелился пойти против президента США

Автор законодательной инициативы — демократ от штата Калифорния Джимми Гомес. Он предложил запретить использование госсредств на любые действия, способствующие тому или иному способу приобретения Гренландии. Также сенатор выступил за запрет подобных действий для любого представителя или органа федерального правительства США.