Критики Трампа встали на защиту Гренландии: кто осмелился пойти против президента США

В Палату представителей Конгресса США внесен проект закона, который призван блокировать попытки президента страны Дональда Трампа и его администрации купить или захватить силой Гренландию. Об этом сообщает издание Axios.
Автор законодательной инициативы — демократ от штата Калифорния Джимми Гомес. Он предложил запретить использование госсредств на любые действия, способствующие тому или иному способу приобретения Гренландии. Также сенатор выступил за запрет подобных действий для любого представителя или органа федерального правительства США.
Вместе с тем, законопроект запрещает увеличивать американский военный контингент, уже присутствующий на острове, и проводить кампании среди местного населения для склонения их к поддержке захвата территорий Штатами.
Ранее Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа, смотрящего в окно своего кабинета, за которым находится карта Гренландии. Накал обстановки вокруг острова еще больше усиливает провокационная подпись публикации.
Между тем, глава Совбеза России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал планы Трампа в Гренландии. Он посоветовал властям США поторопиться с захватом острова. В противном случае жители могут проголосовать за вхождение в состав России.