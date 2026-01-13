Экс-министру финансов Ростовской области продлили арест до 3 февраля

Следствие ведется в рамках статьи о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.