Белый дом опубликовал фото Трампа на фоне карты Гренландии

Пресс-служба Белого дома опубликовала фотографию американского лидера Дональда Трампа на фоне карты острова Гренландия и призвала следить за ситуацией. Такое сообщение во вторник, 13 января, выложили в социальной сети X.
— Нажмите, чтобы следить за ситуацией, — говорится в публикации.
Политик неоднократно говорил, что остров должен стать частью США. Трамп ссылался на его стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сыронизировал по поводу того, что жители Гренландии могут проголосовать за присоединение к России, если президент США «не поторопится».
5 января в СМИ сообщили, что США планируют взять Гренландию под свой контроль до 4 июля. Администрация страны может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом перед промежуточными выборами.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри, в свою очередь, утверждает, что защитой суверенитета Гренландии во время Второй мировой войны занимался именно Вашингтон, в то время как «Дания была не в состоянии» это сделать.