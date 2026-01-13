Белый дом опубликовал фото Трампа на фоне карты Гренландии

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри, в свою очередь, утверждает, что защитой суверенитета Гренландии во время Второй мировой войны занимался именно Вашингтон, в то время как «Дания была не в состоянии» это сделать.