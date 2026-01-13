В Уфе помогли родить женщине, потерявшей 3 литра крови

Врачи Республиканского перинатального центра в Уфе спасли жизнь матери и ее и новорожденного сына. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, беременность была сложной.
У женщины было три рубца на матке после прошлых операций, а также предлежание плаценты и ее опасное врастание в рубец. Все это могло вызвать массивное кровотечение и ставило под угрозу жизнь как матери, так и ребенка.
«Во время операции кровопотеря достигла 3 литров. Медики смогли сохранить матку женщине и дать крошечному человечку шанс на жизнь. Чтобы избежать переливания донорской крови, врачи применили аутогемотрансфузию: собранную во время операции кровь очистили и вернули пациентке. Это позволило стабилизировать ее состояние», — рассказал руководитель ведомства.
Благодаря этому на свет появился малыш весом 1250 граммов. Удалось спасти и маму. Сегодня она восстанавливается после сложной операции.
Малыш был в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Сейчас он вместе с мамой набирается сил в 17-й больнице.