Россияне смогут проверить данные о такси на «Госуслугах»

«Узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно на Госуслугах. Способы проверки: 1. Отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции “Госкан” в приложении “Госуслуги”; 2. Воспользоваться сервисом “Проверка легкового такси на законность” и ввести данные вручную — госномер и регион, где работает такси», — говорится в сообщении.