Россияне смогут проверить данные о такси на «Госуслугах»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россияне теперь могут проверить сведения о такси на «Госуслугах», отсканировав специальный QR-код в салоне автомобиля или введя номер машины вручную, сообщило Минцифры в своем канале на национальной платформе Мах.
«Узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно на Госуслугах. Способы проверки: 1. Отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции “Госкан” в приложении “Госуслуги”; 2. Воспользоваться сервисом “Проверка легкового такси на законность” и ввести данные вручную — госномер и регион, где работает такси», — говорится в сообщении.
Сервис показывает информацию о легковом такси, а также сведения о перевозчике. Эти данные отображаются из системы Минтранса «Такси». В ней хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси.
Как отметили в Минцифры, такая проверка поможет повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков. Если пользователь не нашел данные о таксисте в реестре, он может сообщить об этом через платформу обратной связи.