В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Правительство России продлило действие особого порядка продажи зарубежных лекарств до конца 2027 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
«Согласно подписанному постановлению, особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств будет действовать до 31 декабря 2027 года», — говорится в сообщении.
В кабмине пояснили, что особым порядком предусматривается, что зарегистрированные зарубежные лекарства можно продавать в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.
«Решение позволит сохранить стабильность поставок значимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы», — заключили в пресс-службе правительства.