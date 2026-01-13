Ричмонд
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

Кабмин продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Правительство России продлило действие особого порядка продажи зарубежных лекарств до конца 2027 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

«Согласно подписанному постановлению, особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств будет действовать до 31 декабря 2027 года», — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что особым порядком предусматривается, что зарегистрированные зарубежные лекарства можно продавать в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

«Решение позволит сохранить стабильность поставок значимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы», — заключили в пресс-службе правительства.