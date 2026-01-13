Синоптики рассказали, как Свердловскую область накроет волна экстремальных холодов

В Свердловской области ожидается сильный холод.
В Свердловскую область пришла волна экстремальных холодов, которая продлится как минимум три дня. По прогнозам синоптиков, с 14 по 16 января температура воздуха по всему региону будет стабильно держаться на 7−14 градусов ниже климатической нормы, создавая опасные погодные условия.
Уже сегодня, 14 января, область ожидает переменная облачность, осадков почти не будет, лишь на юго-западе местами пройдет небольшой снег. При слабом ветре и высокой влажности образуется изморозь. Ночью столбики термометров опустятся до −27, −32°, а в горных районах и низинах ударят настоящие крещенские морозы до −37, −42°. Днем потеплеет лишь до −24, −29°. На юго-западе области, включая Красноуфимский район, ночью будет −20, −25°, днем −16, −21°. В Екатеринбурге осадков не предвидится, термометры покажут −29° ночью и −25° днем.
В четверг, 15 января, погода останется схожей: переменная облачность без осадков. Однако ветер сменится на юго-восточный и усилится до 2−7 м/с. Ночные морозы составят −28, −33°, на севере области вновь возможны понижения до −38°. Днем станет немного мягче: −19, −24°. На крайнем юго-западе ночью будет −21, −26°, днем −11, −16°. В уральской столице ночью прогнозируется −29°, а днем потеплеет до −20°.
Кульминация похолодания придется на ночь с 15 на 16 января. В пятницу, 16 января, морозы наконец начнут понемногу отступать, хотя останутся значительными. Ночью температура составит −20, −25°, на севере и востоке — до −30°. Днем воздух прогреется до −14, −19°, а на севере и востоке — до −25°. На юго-западе региона станет еще теплее: −9, −14°. В Екатеринбурге в последний день аномального периода ночью ожидается −24°, а днем −15°