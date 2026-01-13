Синоптики рассказали, как Свердловскую область накроет волна экстремальных холодов

Уже сегодня, 14 января, область ожидает переменная облачность, осадков почти не будет, лишь на юго-западе местами пройдет небольшой снег. При слабом ветре и высокой влажности образуется изморозь. Ночью столбики термометров опустятся до −27, −32°, а в горных районах и низинах ударят настоящие крещенские морозы до −37, −42°. Днем потеплеет лишь до −24, −29°. На юго-западе области, включая Красноуфимский район, ночью будет −20, −25°, днем −16, −21°. В Екатеринбурге осадков не предвидится, термометры покажут −29° ночью и −25° днем.