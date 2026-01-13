Ученый Леван раскрыл загадку таинственного сигнала Земле из глубин космоса

Команда ученых из Университета Радбауд в Нидерландах под руководством Эндрю Левана провела новое исследование по расшифровке таинственного сигнала землянам из глубин космоса, который шел 13 млрд световых лет — почти с момента образования Вселенной, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что сигнал в виде всплеска гамма-лучей GRB 250314A получили 14 марта 2025 года астрономы из Франции и Китая, его продолжительность составила 10 секунд.
«За последние 50 лет было обнаружено всего несколько гамма-вспышек за первые миллиарды лет Вселенной. Это событие очень редкое и очень захватывающее», — заявил Леван.
По его словам, вероятнее всего, сигнал произошел от взрыва самой ранней сверхновой звезды. Однако для ученых остается загадкой, почему этот взрыв похож на взрывы современных звезд. Исследователи из NASA и Европейского космического агентства (ESA) ранее предполагали, что ранние звёзды были более горячие, большие и производили «масштабные летучие взрывы».
Автор материала подчеркивает, что учёные до сих пор очень мало знают о первых миллиардах лет Вселенной — о том, как зарождались и умирали звезды.
До нового исследования считалось, что ранние звёзды погибали раньше и содержали меньше элементов, чем, например, Солнце.
