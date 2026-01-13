Ученый Леван раскрыл загадку таинственного сигнала Земле из глубин космоса

По его словам, вероятнее всего, сигнал произошел от взрыва самой ранней сверхновой звезды. Однако для ученых остается загадкой, почему этот взрыв похож на взрывы современных звезд. Исследователи из NASA и Европейского космического агентства (ESA) ранее предполагали, что ранние звёзды были более горячие, большие и производили «масштабные летучие взрывы».