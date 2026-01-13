На красноярских «Столбах» стаи собак продолжают «охотиться» на маралов (видео)

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, зимой маралы и косули пасутся на склонах. Они не пугаются людей, также зимой в туристической зоне отсутствуют хищники, которые представляют угрозу для их здоровья и жизни. В этот период угрозой для копытных становятся собаки.
«Ситуация может развиваться по-разному. Взрослые самцы, собравшиеся в группы, способны защититься от псов своими массивными рогами. А молодые особи и самки, которые ходят “тяжёлыми” всю зиму, и вовсе беззащитны перед сворой. Особенно много жертв фиксируется ближе к весне, когда на поверхности снега образуется наст, становящийся ловушкой для оленей», — рассказали сотрудники нацпарка.
Кроме того, в стае собаки ведут себя особенно смело и агрессивно. Дикие псы, намеревающиеся охотиться на марала, ведут себя особо хитро. Некоторые из них загоняют жертв к краю обрыва, пытаясь сбросить их, другие кусают за ноги или рвут живот.
Сотрудники «Столбов» просят туристов не гулять со своими собаками в нацпарке. Поскольку следы и оставленные метки привлекают на эту территорию бродячих животных. Также рекомендуют не кормить встречающихся на «Столбах» псов и не оставлять на природе мусор или остатки пищи. Прикормленные собаки будут возвращаться, преследовать лесных животных и мешать им спокойно питаться.
Если вы стали свидетелем нападения собак на животных в нацпарке, то необходимо позвонить в отдел охраны: