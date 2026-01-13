На красноярских «Столбах» стаи собак продолжают «охотиться» на маралов (видео)

Сотрудники «Столбов» просят туристов не гулять со своими собаками в нацпарке. Поскольку следы и оставленные метки привлекают на эту территорию бродячих животных. Также рекомендуют не кормить встречающихся на «Столбах» псов и не оставлять на природе мусор или остатки пищи. Прикормленные собаки будут возвращаться, преследовать лесных животных и мешать им спокойно питаться.