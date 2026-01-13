Платные парковки в центре Нижнего Новгорода очистят от снега в ближайшее время

Очистка от снега платных парковок в центре Нижнего Новгорода включена в план работ. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ранее нижегородцы обратили внимание на то, что количество мест для парковки на улице Максима Горького около домов №№ 151 и 220 сократилось из-за огромных сугробов вдоль дорог.
Как пояснили в дептрансе, в связи с обильными снегопадами, идущими в городе почти без остановки уже целую неделю, в первоочередном порядке все ресурсы брошены на уборку снега на центральных дорогах, где ходит общественный транспорт.
«Очистка парковок также будет произведена и включена в план работ», — добавили в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 150 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода.