Казахстан продолжает создавать комфортные условия для пенсионеров

В конце декабря 2025 года независимая организация World Population Review выпустила обновленный вариант глобального рейтинга стран с наиболее комфортными условиями для выхода на пенсию, в котором Казахстан разместился на 77-м месте.
Методология расчета.
По мнению многих международных организаций, занимающихся исследовательской деятельностью, одним из наиболее важных показателей развивающегося или развитого государства является то, насколько в нем созданы благоприятные условия для комфортного проживания граждан на пенсии.
В этом случае аналитики World Population Review за основу своих расчетов в определении, где на самом деле пенсионерам живется лучше всего, берут результаты проводимых исследований международным изданием «International Living» и интернет-платформы «US news».
Общая оценка в этом случае производится из учета анализа следующих показателей:
Размеры финансового обеспечения (средние показатели пенсионных выплат по стране).Жилищные условия (обеспеченность жильем, льготы на ипотечное кредитование
Ситуация в СНГ.
Наилучшие условия для комфортного выхода граждан на пенсию и последующего проживания на пространстве СНГ, по версии аналитиков World Population Review, созданы в Казахстане.
По этому показателю наша страна по итогам 2025 года заняла 77-е место из 89 оцениваемых развитых и развивающихся государств мира.
Ниже Казахстана в данном рейтинге разместились: Азербайджан (81-е место), Узбекистан (84-е место), Беларусь (87-е место) и Россия (88-е место). Также по этому показателю Казахстан обошел и Украину (85-е место).
Оценка Кыргызстана, Таджикистана и Армении по данному направлению в 2025 году не производилась.
Общие позиции.
Лидерами среди стран с наилучшими условиями для выхода на пенсию являются Швейцария, Новая Зеландия и Португалия.
В топ-10 лучших стран мира по этому показателю, согласно версии аналитиков независимой организации World Population Review, также входят: Австралия, Испания, Канада, Дания, Нидерланды, Швеция и Люксембург.
США в этом рейтинге разместились на 30-м месте, Германия — на 31-м, Япония — на 34-м, Турция — на 33-м. Китай, в свою очередь, по этому показателю занимает лишь 61-е место.
Последнее место в рейтинге среди стран с наиболее комфортными условиями для выхода на пенсию занимает Иран.