Казахстан продолжает создавать комфортные условия для пенсионеров

Размеры финансового обеспечения (средние показатели пенсионных выплат по стране).Жилищные условия (обеспеченность жильем, льготы на ипотечное кредитование и т. д. ).Стоимость жизни (цены на продукты питания, медикаменты, жилищно-коммунальные услуги).Здравоохранение (доступность медицинских услуг и наличие льготных условий).Свобода передвижения (наличие возможности у пенсионеров свободно путешествовать и переезжать на постоянное место жительство в другое понравившееся им государство мира).Государственное управление (качество государственных услуг и коммунальных предприятий, созданная инфраструктура для путешествий, политическая стабильность).Климат (наличие возможности у пенсионера найти себе в стране наиболее подходящие и комфортные для проживания климатические условия).