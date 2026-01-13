Украина не внесла очередной платеж по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ). Информация об этом 13 января появилась в официальном графике платежей фонда.
Согласно данным, срок выплаты истек в полночь понедельника по времени Вашингтона, что соответствует 08:00 по московскому времени. Киев должен был перечислить фонду 125,74 миллиона специальных прав заимствования (SDR) в счет погашения части задолженности.
Речь идет о возврате средств, которые Украина получила в рамках кредитного механизма МВФ, формируемого за счет взносов стран — членов организации. По состоянию на утро 13 января данные о поступлении этой суммы в платежном календаре фонда отсутствовали, передает РИА Новости.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис выразил обеспокоенность относительно долговой устойчивости Украины. По словам чиновника, Европейский союз больше не может предоставлять Киеву обычные коммерческие кредиты, так как это возлагает значительное финансовое бремя на государства-члены.
Недавно европейские СМИ утверждали, что Италия, Франция и Бельгия не поддержали идею Европейского союза, в рамках которой замороженные активы России предлагается передать Киеву.