Украина просрочила очередной платеж по долгу МВФ

Речь идет о возврате средств, которые Украина получила в рамках кредитного механизма МВФ, формируемого за счет взносов стран — членов организации. По состоянию на утро 13 января данные о поступлении этой суммы в платежном календаре фонда отсутствовали, передает РИА Новости.