Корреспондент не нашёл на улицах Новосибирска новый троллейбус «Синара»

В городе в тестовом режиме должен появиться новый троллейбус модели «Синара-6254», привезённый из Челябинска. По заявлению властей, он отличается от привычного «Горожанина» более мягкой современной подвеской и запасом хода без контакта с сетью до 40 километров. В салоне обещаны мониторы, зарядки и 34 места, из них 12 — для маломобильных пассажиров.