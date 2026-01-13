Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корреспондент не нашёл на улицах Новосибирска новый троллейбус «Синара»

Ранее в городе объявили о тестовых поездках нового троллейбуса «Синара-6254».

Источник: Om1 Новосибирск

В городе в тестовом режиме должен появиться новый троллейбус модели «Синара-6254», привезённый из Челябинска. По заявлению властей, он отличается от привычного «Горожанина» более мягкой современной подвеской и запасом хода без контакта с сетью до 40 километров. В салоне обещаны мониторы, зарядки и 34 места, из них 12 — для маломобильных пассажиров.

Однако на деле увидеть новинку оказалось почти невозможным. Корреспондент редакции Om1 Новосибирск Роман Софин провёл два часа на остановках, где должен был проходить тестовый рейс, но так и не дождался заветного троллейбуса.

«Вопрос к новосибирцам: вам удалось прокатиться на новой “Синаре”? Она вообще существует? Если кто-то видел — напишите, как там внутри: тепло ли, скользко, окна не запотевают?» — обращается к горожанам журналист.

Решение о возможной закупке таких троллейбусов для городского парка власти обещали принять через два месяца, после полноценных испытаний.